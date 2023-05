Der Museumsverein und die "Salzburger Nachrichten" laden zu einer exklusiven Führung zum Thema "Fischer von Erlach - Baumeister des Barock" am Samstag, 17. Juni in das Salzburg Museum Neue Residenz.

Die von Johann Bernhard Fischer von Erlach gestaltete Vase aus dem Mirabellgarten schmückt die Ausstellung in der Kunsthalle.

Im Oktober 1922 wurde der Salzburger Museumsverein als Förderverein für das Salzburg Museum gegründet. Er ist damit einer der ältesten und mittlerweile auch größten musealen Fördervereine Europas. Bis heute sind Erwerbungen für die Sammlung des Salzburg Museum ein zentrales Anliegen des Vereins.

Die Baukunst des europäischen Barock ist ohne Johann Bernhard Fischer von Erlach nicht vorstellbar. Mit Bauten wie der Kollegienkirche in Salzburg, der Hofbibliothek und der Karlskirche in Wien schuf er Ikonen der Architekturgeschichte. Als visionärer Autor der ersten Weltgeschichte der Architektur, die schon zu Lebzeiten seinen Ruhm in ganz Europa verbreitete, wurde Fischer von Erlach zu einem Weltarchitekten des Barock.

Das Salzburg Museum präsentiert anlässlich der 300. Wiederkehr von Fischers Todestag das faszinierend vielfältige Werk des Architekten, sein künstlerisches Umfeld und seine Strahlkraft in einer großangelegten Schau - zu sehen bis zum 8. Oktober 2023.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 x 2 Freiplätze für eine exklusive SN-Führung zum Thema "Fischer von Erlach - Baumeister des Barock" am Samstag, 17. Juni 2023, um 18 Uhr im Salzburg Museum Neue Residenz.

Mehr Infos: www.museumsverein.at bzw. hier https://www.salzburgmuseum.at/presse/sonderausstellungen/fischer-von-erlach-baumeister-des-barock/