Fußball-Tickets gewinnen

Am Sonntag, 14. April, trifft der FC Red Bull Salzburg um 17 Uhr in der Red Bull Arena auf Sturm Graz. Jetzt mitspielen und 35 x 2 Tickets gewinnen!

Aufgrund der Ligareform in der österreichischen Fußball-Bundesliga, die diese Saison in Kraft tritt, ist heuer zusätzliche Spannung geboten: Im Finaldurchgang spielen die besten sechs von zwölf Teams, dazu zählen auch diese beiden Mannschaften, in der Meisterrunde gegeneinander. Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert.

Daher muss man in diesen Duellen weiterhin fleißig punkten, um am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Im Grunddurchgang behielt das Team von Marco Rose in Graz mit 2:1 die Oberhand, daheim gab es ein 0:0. Die Fußballfans dürfen sich auf ein tolles Spitzenspiel freuen!

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 35 x 2 Tickets für das Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Puntigamer Sturm Graz am Sonntag, 14. April 2019 um 17 Uhr in der Red Bull Arena.

Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 4. April 2019.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN