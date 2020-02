Fußball-Tickets gewinnen

Am Samstag, 7. März, trifft der FC Red Bull Salzburg daheim in der tipico Bundesliga auf den SK Puntigamer Sturm Graz (17 Uhr). Mit etwas Glück können Sie gratis dabei sein!

Das Team von Jesse Marsch will in der österreichischen Fußball-Bundesliga vor eigenem Publikum unbedingt drei Punkte einfahren. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Fußballspiel freuen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 23 x 2 Tickets für das Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und Sturm Graz am Samstag, dem 7. März 2020 um 17 Uhr in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim).



Falls Sie keine Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel sehen, bitte hier klicken.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 23. Februar 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN