100 Heimspiel-Tickets gewinnen!

Wir verlosen exklusiv 25 Familienpackages für das Heimspiel des FC Red Bull Salzburg gegen TSV Egger Glas Hartberg am 25. November in der Red-Bull-Arena. Mit etwas Glück können Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern beim Heimspiel gratis dabei sein!

Am Samstag, dem 25. November, trifft der FC Red Bull Salzburg um 17 Uhr in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim auf die steirische Top-Mannschaft, die derzeit auf Platz vier rangieren.

Die Mannschaft von Gerhard Struber möchte in der ADMIRAL Bundesliga gerne den nächsten vollen Erfolg einfahren und den Heimfans beim vorletzten Heimspiel der Bundesliga-Saison ein Spektakel mit möglichst vielen Toren bieten.

Weitere Infos: www.redbullsalzburg.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 25 Familienpackages (bestehend aus je vier Tickets) für das Admiral-Bundesliga-Spiel von FC Red Bull Salzburg gegen TSV Egger Glas Hartberg am Samstag, 25. November 2023, um 17 Uhr in der Red-Bull-Arena.