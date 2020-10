Wir verlosen 50x2 Karten für die Generalprobe "Schöne Bescherungen" am 20. November 2020 um 11.00 Uhr im Salzburger Landestheater.

Was wäre das Fest der Liebe ohne die liebe Familie, die jedes Jahr anrückt, um gemeinsam friedlich zu feiern? Alles soll perfekt sein am wichtigsten Festtag des Jahres. Doch je heller die Kerzen am Weihnachtsbaum brennen, desto schneller gerät der Familienfrieden in Gefahr und Konflikte lodern auf. Onkel Harvey will den Kindern echte Gewehre schenken und Onkel Bernhard nervt alle mit seinem Puppentheater.

Der Komödienklassiker "Schöne Bescherungen" nimmt in unnachahmlicher Weise Weihnachten und seine Spannungsfelder unter die Lupe und zaubert im gutbürgerlichen Hause von Neville und seiner Frau Belinda ein Familienfest, das dank sicherem Slapstick und gekonnt gesetztem Konfliktpotential zwangsläufig schiefgehen muss.

SN-Card-Gewinnspiel:



Teilnahmeschluss ist der 8. November 2020.

Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Kontakt:

Salzburger Landestheater

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome (https://www.google.com/intl/de/chrome/)

Firefox (https://www.mozilla.org/de/firefox/new/)

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.





Quelle: SN