Gewinnen Sie 2 x 2 Karten für die Sonntagsmatinee

Exklusives Gewinnspiel von 2x2 Karten für die Sonntagsmatinee 2 am 8. November 2020.

Sobald der Salzburger Martin Grubinger am Schlagzeug loslegt, zieht er das Publikum mit seinem Können in den Bann. Bei der Sonntagsmatinee 2 am 8. November 2020 haben Maestro Leo Hussain und der Percussion-Star ein Erfolgsstück aus dem Jahr 2008 ausgesucht: John Coriglianos brillantes Konzert trägt nicht zu Unrecht den Titel "Conjurer", denn dieser bedeutet "Zauberkünstler".

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 4. November 2020.

Die Gewinnerin/der Gewinner werden vorab schriftlich verständigt. Die Tickets werden am Konzerttag an der Abendkasse hinterlegt sein. Die Abendkasse befindet sich im Eingangsbereich des Haus für Mozart / Felsenreitschule.

Infos & Karten:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum

Mozart-Wohnhaus - Theatergasse 2

5020 Salzburg

Mo.-Fr.: 10-15 Uhr

Tel.: +43 662 / 873154

E-Mail: tickets@mozarteum.at

