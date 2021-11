Zum 10. Geburtstag der SN-Card verlosen wir exklusiv ein Damen- und Herren-Outfit von Martini Sportswear aus der neuen Winterkollektion! Martini Sportswear sorgt für coole Abenteuer und unvergessliche Momente.

Der Aufstieg auf den Gipfel ist nie geradlinig, immer speziell und einzigartig. Genauso wie die Erfolgsstory von Martini Sportswear. Die einmalige Geschichte beginnt 1958 mit einer kleinen Maßschneiderei. Die erste Etappe des Höhenflugs gipfelt in den späten 70er-Jahren in der Entwicklung hochwertiger Jethosen. Nicht nur im Skisport, sondern vor allem in der Unternehmenskonjunktur konnten wegweisende Akzente gesetzt werden.

Die neue Winterkollektion lebt bei Martini Sportswear konsequent von Innovationen, intelligenten Lösungen, einer klaren Vision und freier Kreativität. Sie lebt vom Willen, unseren Spirit in jedem Teil umzusetzen und Performance zu liefern. Die gesamte Kollektion wurde neu strukturiert und die Linien noch schärfer definiert.

Kontakt & Infos:

MARTINI-SPORTSWEAR GmbH

5524 Annaberg, Nr. 133

E-Mail: info@martini-sportswear.at

Tel.: +43 6463 / 8171-0

www.martini-sportswear.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Zum 10. Geburtstag der SN-Card verlosen wir exklusiv 1 x Damen-Outfit und 1 x Herren-Outfit von Martini Sportswear. Dieses beinhaltet jeweils 1 x Jacke, 1 x Shirt, 1 x Hose und 1 x Stirnband.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, der 14. November 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card