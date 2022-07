Am dritten Wochenende des 5020 Festivals stehen DJ-Gigs und elektronische Musik auf Open Air Stages im Mittelpunkt des Programms. 5 x 2 Tickets für den 16. Juli gewinnen!

Los geht's am 14. Juli mit dem DJ Mobil powered by Lidl und der SEAD Dance Company beim Stadtwerkfest in Lehen sowie der Full Moon Party am Flughafen Salzburg, bei der das DJ-Duo BLAGO und Nikolett V die Turntables zum Glühen bringen.

Am 15. Juli sind die DJ Stage beim Kunstpavillon Zwergerlgarten und der Soda Club (Afterparty mit Austrian Apparel) die Hotspots. Am 16. Juli übernehmen das Trips Kollektiv und Lauter Klabauter die DJ Stage beim Zwergerlgarten und das Salzburger Duo MYNTH bringt die Kavernen im Mönchsberg zu beben. Wyld wird's, wenn sich Nada Surf (12. Juli) und Anti-Flag (14. Juli) im Rockhouse die Ehre geben.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für MYNTH energized by Salzburg AG in den Kavernen 1595 am 16. Juli um 21 Uhr.

Programminfos und Tickets unter 5020FESTIVAL.at

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 13. Juli 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

