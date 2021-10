Einmal kochen wie Master Chef Nooror. Sie ist die Gründerin der Marke Blue Elephant, besitzt gleichnamige Restaurants in Bangkok, Phuket und Kopenhagen und kocht fallweise für die thailändische Königsfamilie. Gewinnen Sie exklusiv eine Online Cooking Class für Thai-Küche!

Sie kennt die Vielseitigkeit und Beliebtheit der Thai-Küche wie keine andere. Auf ihren Spuren wandeln wir nun, wenn wir beim Online Cooking riechen und schmecken, dass Thai Food auch zukünftig nicht von unseren Tellern wegzudenken ist. Besonders angetan hat es uns das Thai-Curry in gelb, grün oder rot. Ob vegan, mit Fisch oder Fleisch, es passt zu jeder Tages- und Jahreszeit. Für authentischen Geschmack muss man allerdings nicht in den Flieger steigen und nach Bangkok reisen. Mit den richtigen Zutaten und dem passenden Know-How werden Herr und Frau Österreicher selbst zu Chef Nooror. Zu welchen Marken man greifen sollte und worauf man beim Kochen achten muss, zeigt eine Online Cooking Class mit den Curry Pasten von Blue Elephant, Roi Thai Kokosmilch, Everest Reis & Co.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für die Teilnahme an der Online Cooking Class am Donnerstag, dem 11. November 2021, um 17 Uhr.

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, der 2. November 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

