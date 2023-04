In der Jugendroman-Verfilmung "Beautiful Disaster" verliebt sich Virginia Gardner als junge Studentin gegen ihren Willen in den Bad Boy Dylan Sprouse - ab 6. April ist der Film in den österreichischen Kinos zu sehen. Wir verlosen passend dazu zwei Fanpackages. Erleben Sie eine explosive Lovestory voller intensiver Gefühle und impulsiver Charaktere, basierend auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller von Jamie!

BILD: SN/© 2023 LEONINE „Beautiful Disaster“ ist ein Liebesfilm von Roger Kumble mit Virginia Gardner und Dylan Sprouse. BILD: SN/© 2023 LEONINE „Beautiful Disaster“ ist ein Liebesfilm von Roger Kumble mit Virginia Gardner und Dylan Sprouse. BILD: SN/© 2023 LEONINE „Beautiful Disaster“ ist ein Liebesfilm von Roger Kumble mit Virginia Gardner und Dylan Sprouse. BILD: SN/© 2023 LEONINE „Beautiful Disaster“ ist ein Liebesfilm von Roger Kumble mit Virginia Gardner und Dylan Sprouse. BILD: SN/© 2023 LEONINE „Beautiful Disaster“ ist ein Liebesfilm von Roger Kumble mit Virginia Gardner und Dylan Sprouse.

Dem jungen Travis (Dylan Sprouse) eilt ein gewisser Ruf voraus. Er verbringt seine Nächte mit Untergrund-Boxkämpfen und seine Tage als ultimativer Charmeur auf dem Campus. Er entspricht exakt all dem, was die junge Collegeanfängerin Abby (Virginia Gardner) nicht will: Er ist ein stadtbekannter Womanizer, arrogant und unverschämt. Doch als sie Travis begegnet, ist nichts mehr wie vorher. Fasziniert von Abbys Widerstand, bietet Travis ihr eine Wette an: Wenn er seinen nächsten Kampf verliert, muss er einen Monat lang auf Sex verzichten. Wenn er gewinnt, muss Abby für den gleichen Zeitraum in seine Wohnung ziehen. So oder so, Travis hat keine Ahnung, dass Abbys dunkle Vergangenheit bald ans Licht kommen wird, und er in ihr vielleicht endlich seine Meisterin gefunden hat.

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Filmstart von "Beautiful Disaster" verlosen wir folgendes Filmpackage: 2 x Buch zum Film

2 x Notizbuch

2 x 2 Kinogutscheine Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Montag, der 10. April 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Exklusive Vorteile für Abonnenten SN-Card-Partner werden https://www.piper.de/buecher/beautiful-disaster-isbn-978-3-492-31628-6" titel="Buch zum Film Beautiful Desaster" target="_blank" id="" />