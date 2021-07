Erleben Sie die Highlights und ein Best-of aus "Die Zauberflöte" und "The Sound of Music" live an drei Terminen im Salzburger Marionettentheater. Jetzt mitspielen und 2 x 2 Karten gewinnen!

SN/salzburger marionettentheater Puppentheater auf höchstem Niveau.

Das Salzburger Marionettentheater hat für diesen Sommer ein ganz spezielles Kurzprogramm erarbeitet! Und das ist nicht nur für internationale Gäste, sondern auch für die Salzburger ein kurzweiliger, amüsanter Einstieg ins Marionettentheater.

Die sogenannten HIGHLIGHTS: Ein 30-minütiges Best-of-Programm aus "The Sound of Music" und "Die Zauberflöte", begleitet mit Projektionen und Informationen zum Theater, den Werkstätten und dem Ensemble. Die Vorstellungen finden am 28. Juli, 4. und 11. August 2021 jeweils um 14.30 Uhr statt. Mehr Infos: www.marionetten.at Hier geht's zum SN-Card-Dauervorteil SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 x 2 Tickets für einen Termin nach Wahl im Salzburger Marionettentheater (28. Juli/4. & 11. August 2021). Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Montag, der 26. Juli 2021. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.