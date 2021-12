Im Frühling 2022 erscheint das neue Album von Bilderbuch. Mit "Gelb ist das Feld" werden Bilderbuch auch durch Österreich touren und gastieren am Donnerstag, 21. April im Großen Festspielhaus.

Mit einem Konzert im Großen Festspielhaus in Salzburg kehren Bilderbuch 2022 nach Österreich zurück. Vor zwei Jahren war die Band, die zu den erfolgreichsten des Landes gehört, zuletzt vor heimischem Publikum aufgetreten.

Am 25. März 2022 erscheint ihr neues Album mit dem Titel "Gelb ist das Feld".

Gegründet wurden Bilderbuch 2005 als Schülerband im Stift Kremsmünster. Den Durchbruch brachten das Album "Schick Schock" und zuvor der Song "Maschin", der im Oktober 2013 veröffentlicht worden war.

Konzert: Bilderbuch - Gelb ist das Feld

Termin: Donnerstag, 21. April 2022, 20 Uhr

Ort: Großes Festspielhaus / Salzburg

