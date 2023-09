Nachhaltige Erholung im Biohotel Eggensberger

Herzlich willkommen im sonnenverwöhnten 4-Sterne-Hotel am Hopfensee! Inmitten der wunderbaren Berge und Seen bei Füssen bieten wir Ihnen den optimalen Rahmen für Ihre spürbar nachhaltige Auszeit. Genießen Sie die frische Bergluft und beste Aussichten am Logenplatz über der "Allgäuer Riviera"!

Das Vier-Sterne-Haus, ein Mitglied der AllgäuTopHotels, wurde 2008 das erste klimapositive Hotel in der Region. Hier legt Gastgeberfamilie Eggensberger mit insgesamt 50 alpin-modernen, großteils frisch renovierten Zimmern und Suiten besonders viel Wert auf gesunden Schlaf und nachhaltige Erholung. Wer am Morgen dank orthopädischer Natur-Matratzen und strahlungsfreier Schlafbereiche erholt aufwacht, der genießt anschließend ein köstliches Frühstück im Bio-Restaurant mit Ausblick. Dort lautet die Devise "allgäufrisch, gsund und guat", denn es kommen ausschließlich biologische Lebensmittel - viele davon aus der Region - auf den Teller. Einige der Produkte stammen sogar vom familieneigenen Bioland-Bauernhof, wie etwa Kalb- und Rindfleisch, frische Milch oder der besonders bekömmliche Vollmilch-Joghurt. Für die ideale Balance aus Erlebnis und Erholung sorgt das großzügige neue Garten-SPA mit Natur-Schwimm-Pool, Kneipp-Badehaus, verschiedenen Ruhebereichen, Sonnenplätzen und Saunen, wie der duftenden Zirben-Salz-Sauna und dem Bergkristall-Dampfbad, sowie Wellness-Behandlungen von Kopf bis Fuß mit ausgewählter Naturkosmetik. Im Stammhaus des Hotels befindet sich zudem das ärztlich geleitete Therapiezentrum für Rücken, Gelenke und Kneipp-/Regenerations-Kuren. Individuelle Ausflüge in die traumhafte Allgäuer Umgebung unternehmen die Gäste am besten mit den sonnenstrombetankten E-Bikes und E-Autos, die das CO²-neutrale und Gemeinwohl-zertifizierte Hotel zum Ausleihen anbietet. Den perfekten Tagesausklang schafft dann nach einem Vier-Gänge-Bio-Genießer-Menü noch ein frisch gemixter Cocktail an der Alpenglühen-Bar oder der Blick von der Terrasse auf das atemberaubende Bergpanorama. Das Biohotel Eggensberger vereint Wellness, Nachhaltigkeit und Gesundheit inmitten der vielfältigen Natur auf einzigartige Weise und sorgt so für einen rundum erholsamen Urlaub. Kontaktdaten

Biohotel Eggensberger

Familie Heike und Andreas Eggensberger

Enzensbergstr. 5

D-87629 Füssen - Hopfen am See

Tel. +49 8362 / 9103-0

Mail: info@eggensberger.de

www.eggensberger.de bzw. www.allgaeu-top-hotels.de/

