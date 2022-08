Besuchen Sie das Festival "bodenst@ndig" für neue Volksmusik am 2. & 3. September 2022 im Petersbrunnhof in Nonntal-Salzburg. Seien Sie dabei wenn sich junge Nachwuchskünstler neugierig an das Innovative in der Volksmusik herantasten.

Im Herzen der Stadt Salzburg findet bereits zum sechsten Mal das Festival "Bodenständig" statt. Die Idee, ein kleines, feines Festival für Neue Volksmusik nach Salzburg zu bringen hat sich etabliert. Es spielen für Sie am Freitag, 2. September ab 18 Uhr zur Eröffnung das Vokalensemble "Auftakt" aus der Stadt Salzburg, danach Aniada a Noar aus der Steiermark und die Peter Mayer Hofkapelle aus Oberösterreich. Am Samstag, 3. September werden ab 18 Uhr Schüler:innen aus dem Musikum Salzburg mit neuen Tönen erfreuen, bevor Cordes y Butons aus Südtirol in einen experimentellen Klangraum eintauchen werden. Als krönender Abschluss steht die Kultband "Die Querschläger" am Programm. Der Petersbrunnhof im Salzburger Nonntal als Festivalgelände und das Mozarteum-Orchesterhaus als Konzertraum bieten mit dem nötigen Charme und Flair den Rahmen für ein kleines feines Festival für besondere volksmusikalische Klänge im Kulturbezirk Nonntal. Freuen Sie sich auf ein einmaliges Festival! Karten unter www.bodenständig.at und bei allen Filialen der Salzburger Volksbank! SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen werden 5 x 2 Karten für das Festival bodenst@ndig am 2. & 3. September 2022 im Petersbrunnhof Nonntal-Salzburg (Termin frei wählbar). Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 11. August 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.