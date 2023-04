Buch: "Schöner urlauben in Österreich III"

Ob High-End-Luxury-Hotel oder Low-Budget-Haus - im dritten "chic & cosy - Schöner urlauben in Österreich" - Buch von Irmi Berger finden Sie persönlich ausgewählte und bewohnte 5-Sterne-Hotels, Bed & Breakfasts, Boutiquehotels, Chalets und Geheimtipps in ganz Österreich.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

Alle Häuser haben eines gemeinsam: sie sind einzigartig! Unique in Design und Atmosphäre, aber immer mit Charme und Seele.

"Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!"

Irmi Berger und Johann Wolfgang von Goethe sind da ganz einer Meinung! Denn Urlauben in Österreich liegt auch 2023 wieder absolut im Trend und seit letztem Jahr hat die langwierige Suche nach dem perfekten Urlaubsglück endlich ein Ende!

Der "chic & cosy"-Guide gilt seit seinem ersten Erscheinen 2021 als erstes rein österreichisches Nachschlagewerk für Design- & Boutique-Unterkünfte in der Alpenrepublik. Nun stellt die Salzburgerin Irmi Berger in ihrem zweiten Buch erneut ihre "Hotspots" der österreichischen Hospitality-Landschaft vor und präsentiert auf 244 Seiten frisch und fröhlich 60 weitere von ihr ausgewählte und bereiste Lieblingsplätze, die mit dem "gewissen Etwas" aufwarten können!

"Wann immer ich auch nur eine Nacht - privat oder beruflich - auswärts schlafe, möchte ich mein Haupt nicht in einem 08/15 Zimmer betten, sondern mich auf die Unterkunft freuen und mich wohlfühlen", so die Autorin. Ein Zimmer von der Stange kommt nicht in Frage: chic&cosy muss es sein!

Das Taschenbuch auf hochwertigem Munkenpapier ist daher eine Quelle der Inspiration für alle, die besondere Unterkünfte mit Anspruch an Design und Atmosphäre suchen und gern abseits der ausgetretenen Pfade urlauben! Vor allem auch für unsere Lieblingsnachbarn, die 70 % der Urlauber in Österreich ausmachen und vice versa Österreich eins der Hauptreiseländer der Deutschen ist!

Das Büchlein mit den Lieblingsplätzen, die glücklich machen, auf hochwertigem Munken-Papier ist um 25 Euro online unter www.chicandcosy.at erhältlich.

Für weitere Informationen:

Irmi Berger

+43 664 / 505 88 53

info@chicandcosy.at

www.chicandcosy.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zehn Bücher "chic & cosy - Schöner urlauben in Österreich Teil 3".