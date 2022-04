Ausgereifte, kristallklare Weine aus perfekten Trauben sind charakteristisch für den steirischen Weinjahrgang 2021, über den man wohl noch lange sprechen wird.

Die ersten Verkostungen zeigen, dass der Jahrgang 2021 etwas reifer, sehr elegant, enorm fruchtig und in einzelnen Gebietsweinen bereits mit viel Fülle und Harmonie am Gaumen ausgestattet sind. Die teilweise etwas höhere Säure bringt die notwendige Frische und Lebendigkeit. Der Steirische Wein wird unter anderem am 5. Mai auf der Messe Graz präsentiert - vorbei schauen lohnt sich auf jeden Fall!

Tipp! Die besten Gebietsweine 2021 - Ergebnisse der SN-Verkostung auf: https://steiermark.wine/verkostung-gebietsweine-salzburger-nachrichten/

SN-Card-Gewinnspiel:

Unter allen SN-Card-Inhabern werden 3 x 3 Flaschen der Gebietsweine 2021 verlost.

Teilnahmeschluss ist Samstag, 30. April 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

