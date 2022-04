SN-Abonnenten bietet sich die exklusive Gelegenheit, an einer kostenlosen Führung durch die Gärten des Freilichtmuseums in Großgmain - unter dem Motto "Die Wahrheit über den Bauerngarten" - am Dienstag, dem 31. Mai um 10 Uhr teilzunehmen.

Erfahren Sie dabei, welche Rolle die Bauerngärten in früheren Zeiten gespielt haben und wie das Salzburger Freilichtmuseum mit dem Spannungsfeld Idylle versus Realität umgeht. Hören Sie, wie sich das Forschungsprojekt über die Hausgärten im Salzburger Freilichtmuseum in der täglichen Gartenarbeit zeigt. Infos:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 850011-15

www.freilichtmuseum.com SN-Card-Gewinnspiel:

10 x 2 SN-Card-Inhaber können bei einer Gartenführung im Salzburger Freilichtmuseum am Dienstag, 31. Mai 2022, um 10 Uhr dabei sein - Thema "Die Wahrheit über den Bauerngarten". Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Firefox Teilnahmeschluss ist Montag, 16. Mai 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.