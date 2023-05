Einlauf-Kidz für die Red Bull Arena

Einmal das Knistern im Spielertunnel spüren, unter tobenden Fangesängen in die Red Bull Arena einmarschieren und Hand in Hand mit deinen Stars den "heiligen Rasen" betreten - was für die meisten Kinder wohl immer ein Traum bleiben wird, kann für unsere SN-Kids beim letzten Heimspiel am 28. Mai möglich werden!

BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai! BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai! BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai! BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai! BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai! BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai! BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG VIA GETTY IMAGES Wir suchen Einlauf-Kidz für das letzte Heimspiel des FC Red Bull Salzburg am Sonntag, 28. Mai!

Stell dir vor, du wachst mitten in der Nacht auf, weil du gerade einen unglaublichen Traum hattest: Du stehst Hand in Hand mit einem der Fußballspieler des FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena, um dich herum Abertausende Zuschauer, die voller Spannung auf das Spiel deiner Lieblingsmannschaft gegen den SK Austria Klagenfurt warten. Kameras surren, der Stadionsprecher kündigt die Mannschaften an, die Spannung steigt ins Unermessliche! Nur ein Traum? Nein! Mehr Infos SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" suchen für das letzte Bundesliga-Heimspiel des FC Red Bull Salzburg dieser Saison 22 junge Fußballfans zwischen acht und zehn Jahren (Körpergröße maximal 135 cm), die die beiden Mannschaften bei ihrem Weg auf das Spielfeld begleiten (Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, Red Bull Arena). Mit etwas Glück bist Du dann am Spieltag dabei! Bei mehr als 22 Einsendungen muss leider das Los entscheiden. Alle Gewinner:innen werden dann rechtzeitig per Telefon oder E-Mail informiert.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Montag, der 15. Mai 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Exklusive Vorteile für Abonnenten

SN-Card-Partner werden