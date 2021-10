Wir verlosen 2 x 2 Tageskarten für die Sauna im Paracelsusbad.

Der Herbst ist die ideale Zeit, sich Gutes zu tun - und dabei die Gesundheit zu stärken. Kaum eine andere Adresse in Salzburg bietet dafür ein derart vielseitiges Angebot wie das Paracelsusbad: In der Badewelt mit Blick auf den Kurgarten ziehen Schwimmer ihre Bahnen und Kinder toben sich in der Röhrenrutsche oder an der Kletterwand aus. Für Ruhe und Entspannung bietet sich die weitläufige Saunalandschaft an. Während auf dem Aufgussplan "Harmonie" und "Aroma" stehen, bietet ein Platz im Infinity-Außenpool den schönsten Blick auf die Müllner Kirche im Abendrot.

SN-Card-Gewinnspiel:

Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und gewinnen Sie 2 Tageskarten "Sauna" für das Paracelsusbad in Salzburg.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 4. November 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card