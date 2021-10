Gönnen Sie sich eine verdiente Auszeit vom Alltag im TAUERN SPA Zell am See - Kaprun. Für alle, die Erholung mit Erlebnis verbinden wollen. Jetzt mitspielen und Tageseintritte gewinnen!

Das TAUERN SPA liegt in Zell am See - Kaprun im Salzburger Land, inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Eingebettet in der einzigartigen Landschaft mit Gletscher, Bergen und See, fügt sich die einzigartige Architektur des Resorts mit seiner SPA Wasser- und Saunawelt harmonisch in die imposante Kulisse der Pinzgauer Bergwelt ein. Großzügige Glasfassaden geben den Blick auf das 3200 Meter hohe Kitzsteinhorn frei und lassen Natur und Architektur miteinander verschmelzen.

Nehmen Sie sich eine verdiente Auszeit und gönnen Sie sich einen entspannenden und belebenden Wellnesstag in der vielfältigen SPA Wasser- und Saunawelt auf mehr als 20.000 m². Das enorme Angebot erstreckt sich sowohl über den Indoor- als auch den Outdoorbereich und bietet eine Vielzahl an attraktiven Möglichkeiten zum Regenerieren und Aktivieren. Es bleiben keine Wünsche offen: Das SPA-Erlebnis bietet mit 12 In- und Outdoor-Pools und 10 verschiedenen Saunen sowie Dampfbädern ein abwechslungsreiches Wellnessangebot, z. B. die neue Aufguss- & Erlebnissauna Bergkristall im Outdoorbereich.

Kontakt & Infos:

TAUERN SPA Zell am See - Kaprun

Tauern-Spa-Platz 1, 5710 Kaprun

Tel.: +43 6547 / 2040-2012

www.tauernspakaprun.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 8 x 2 Thermentageseintritte (einlösbar von Montag bis Sonntag, bis zum 1. Juni 2022).

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, der 31. Oktober 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

