Kinotickets zum Filmstart gewinnen!

Mit dem Actionthriller "Retribution" kehrt ab 14. September Liam Neeson in sein Lieblings-Genre des Gegen-die-Uhr-Thrillers auf die große Kinoleinwand zurück. Jetzt mitspielen und mit etwas Glück Kinogutscheine gewinnen!

Zum bevorstehenden Kinostarts am 14.9.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih „Retribution“-Kinogutscheine.

Zum bevorstehenden Kinostarts am 14.9.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih „Retribution“-Kinogutscheine.

Zum bevorstehenden Kinostarts am 14.9.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih „Retribution“-Kinogutscheine.

Zum bevorstehenden Kinostarts am 14.9.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih „Retribution“-Kinogutscheine.

Zum bevorstehenden Kinostarts am 14.9.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih „Retribution“-Kinogutscheine.

Kurzinhalt:

Natürlich hatte Matt (Liam Neeson) vergessen, dass er heute die Kinder zur Schule bringen muss. Doch aus dem kleinen Streit mit seiner Frau Heather (Embeth Davidtz) wird schnell ein großer Albtraum. Kaum sitzt der Investmentbanker mit Emily (Lilly Aspell) und Zach (Jack Champion) im Auto, meldet sich ein Unbekannter.

Der Anrufer behauptet, in Matts Auto sei eine Bombe versteckt. Wenn auch nur ein Passagier aussteigt, werden alle sterben. Matt erfasst die Panik.

Wer ist der Unbekannte? Was will er? Ist die Drohung wahr? Während Matt mit seinen Kids durch ein friedliches Berlin fährt, liegen die Nerven immer mehr blank. Es geht um viele Millionen - und um ein schmutziges Geheimnis…