Nachhaltige Geschenke liegen im Trend ebenso wie Selbstgemachtes. Am 13. Dezember haben Do-it-yourself-Fans die Möglichkeit, in der Online-Geschenkewerkstatt mit Mautner Markhof drei kreative, weihnachtliche DIY-Ideen umzusetzen. Da wird Schenken zum Genuss!

Der Nachhaltigkeitstrend ist ungebrochen. Speziell bei Verpackungsmaterialien wird vermehrt auf die Vermeidung von Plastik, Recyclebarkeit und Umweltfreundlichkeit geachtet. Das zeigt eine Studie von marketagent im Auftrag des Branchenmagazins Produkt vom Jänner 2022. Dass es darüber hinaus auch vielfache Möglichkeiten der Wiederverwendung gibt, zeigt das Traditionsunternehmen Mautner Markhof im Rahmen eines Advent-Live-Webinars. Gemeinsam mit dem Blogazine "we love handmade" werden Kerzen aus leeren Kren-Gläsern und kunstvoll verzierte Vasen aus Essigflaschen gebastelt. Und auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz: mit einer eigens kreierten weihnachtlichen Senfkreation fürs Festtagsmenü. So bekommt Schenken eine ganz besondere Note.

Die Mautner Markhof Geschenkewerkstatt findet am Dienstag, den 13. Dezember 2022, um 17.30 Uhr online via Zoom statt.

Wir verlosen exklusiv 5 Teilnahmeplätze für die Online-Geschenkewerkstatt mit Mautner Markhof und we love handmade inkl. kostenloser Bastelutensilien am Dienstag, dem 13. Dezember 2022 um 17.30 Uhr (Teilnahme online via Zoom)!







Teilnahmeschluss ist Montag, der 5. Dezember 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

