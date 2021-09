Vielfältige und außergewöhnliche musikalische Erlebnisse bietet die Salzburger Kulturvereinigung bei den heurigen Salzburger Kulturtagen.

Das Musikfestival im Herbst (26. 9. bis 19.10.).

"The Erlkings" (Bild oben) präsentieren am 6. 10. um 19.30 Uhr Schuberts Kunst-Lieder in charmanter und überraschender Singer-Songwriter Manier in der SZENE Salzburg. Übersetzt ins Englische und modern neuinterpretiert mit Gitarre, Cello, Tuba und Schlagzeug begeistert ihre Musik sowohl Kenner als auch Neulinge.

Bei "Rhythm of the Americas" (8. 10., 19.30 Uhr) widmen sich das SIGNUM saxophone quartet (Bild unten) und das Mozarteumorchester Salzburg fünf jazzigen und feurig-klassischen amerikanischen Werken von u.a. George Gershwin, Bob Mintzer und Leonard Bernstein im Großen Festspielhaus.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden jeweils 10 x 2 Tickets für beide Konzertabende.

Kontakt und Informationen:

Salzburger Kulturvereinigung

Waagplatz 1a

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 53 46

www.kulturvereinigung.com

Teilnahmeschluss ist der Samstag, 18. September 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Die Gewinner erhalten ihre personalisierten Eintrittskarten elektronisch per Mail übermittelt. Pro Name werden 2 Tickets erstellt.

