Gewinnen Sie als SN-Abonnent einen Familienkurzurlaub für 4 Personen oder eine von vier Familien-Tageskarten im LEGOLAND® Deutschland Resort.

Hinein ins kunterbunte Gruselvergnügen bei den LEGO® Helden! Im goldenen Oktober leuchten tausende Kürbisse und Maisstauden im LEGOLAND® Deutschland Resort um die Wette und schmücken den Familienfreizeitpark in Bayern für die beliebten "Halloween Weeks". Vom 2. bis 31. Oktober treiben Vampire, Hexen und Geister ihr Unwesen im Park und sorgen für schaurig-schönstes Gruselvergnügen bei Groß und Klein. An den Halloween Nights gibt's eine Extraportion Gänsehaut, wenn der Park an den fünf Samstagen im Oktober extralang bis in die Abendstunden geöffnet hat. Dann bleibt viel Zeit, um im neuen Kreativzentrum "Planet LEGOLAND" fantasievolle LEGO Modelle zu bauen, Achterbahn bis zur Dämmerung zu fahren und die über 60 Attraktionen auszuprobieren.

Kleine Hasenfüße brauchen übrigens keine Angst zu haben, denn im Park gibt es auch Bereiche ohne Halloweendekoration. Auch im angrenzenden LEGOLAND Feriendorf ist gruselfreie Zone und anstelle von Geistern und Gespenstern laden hier die LEGO Helden zur Übernachtung ein: ins abenteuerliche Pirateninsel Hotel. Zusammen mit Abenteuerspielplätzen, erstklassigen Restaurants und LEGO Spielspaß bis zum Einschlafen wird der Besuch zu einem unvergesslichen Familienurlaub.

Mehr Infos: LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH, LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg.

Weitere Informationen: www.LEGOLAND.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden ein Familienkurzurlaub* im LEGOLAND Deutschland Resort inklusive 2-Tagestickets und eine Übernachtung mit Frühstück im Pirateninsel Hotel im LEGOLAND Feriendorf. Außerdem können sich drei Familien auf vier Tageskarten für das LEGOLAND Deutschland freuen.

Der Gewinn kann ausschließlich in der Saison 2021 eingelöst werden.





Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 6. Oktober 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden vorab schriftlich verständigt verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Die Karten werden personalisiert und sind am Vorstellungstag an der Abendkasse erhältlich.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.