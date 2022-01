Anlässlich des 266. Geburtstags von Wolfgang Amadé Mozart verlosen wir eine exklusive SN-Führung in Mozarts Geburtshaus.

Vor 266 Jahren erblickte Salzburgs berühmtester Sohn das Licht der Welt: Wolfgang Amadé Mozart wurde am 27. Januar 1756 um 8 Uhr abends im Haus 225 am Löchelplatz, in der heutigen Getreidegasse 9, geboren. Nur einen Tag später wurde er im Dom auf den klingenden Namen "Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus" getauft.

17 Jahre lang lebte Wolfgang Amadé mit Vater Leopold, Mutter Anna Maria und seiner älteren Schwester Maria Anna "Nannerl" in dem heute weltweit bekannten Haus mit der markanten gelben Fassade. Hier fiel dem Vater das außergewöhnliche musikalische Talent seines Sohnes schon sehr früh auf, er gab ihm zunächst Klavierunterricht. Leopold notierte stolz: "dieß Allegro hat d. Wolfgangerl im 4ten Jahre gelernet…" Die ersten Kompositionen entstanden kurz nach seinem fünften Geburtstag. Der kleine Mozart brachte ein federleichtes "Andante und Allegro für Klavier" zu Papier.

In Mozarts Geburtshaus wird der 266. Geburtstag von Wolfgang Amadé Mozart am 27. Jänner natürlich hochgehalten. So gibt es ganzen Tag über freien Eintritt für alle, die am 27. Jänner ebenfalls Geburtstag feiern. Für SN-Card-Besitzer wird ein exklusiver Rundgang durch die originale Wohnung der Mozarts mit dem neuen Museums-Direktor Linus Klumpner verlost.

Im kleinen Rahmen, um 17.30 Uhr nach der offiziellen Öffnungszeit, wandeln die Gewinner auf Mozarts Spuren und erfahren allerhand Wissenswertes und Anekdoten über die berühmte Musikerfamilie aus erster Hand. Verlost werden 10x2 Plätze für diese Exklusiv-Führung am 27. Jänner um 17.30 Uhr in Mozarts Geburtshaus. Bitte beachten Sie die 2G-Regel!

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Plätze für diese Exklusiv-Führung am 27. Jänner um 17.30 Uhr in Mozarts Geburtshaus.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Montag, der 24. Jänner 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Die Gewinner erhalten ihre personalisierten Eintrittskarten elektronisch per Mail übermittelt. Pro Name werden 2 Tickets erstellt.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozartwoche.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.