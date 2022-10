Am 26. Oktober 2022 von 11 Uhr bis 16 Uhr findet der Tag der offenen Tür im Mozarteum und in den Mozart-Museen statt.

Wir heißen Sie herzlich willkommen im "neuen" Mozarteum: Die Internationale Stiftung Mozarteum lädt alle Salzburger:innen ein am Tag der offenen Tür das neue Foyergebäude in der Schwarzstraße zu erkunden. Nach zwei Jahren Bauzeit wird der Neubau endlich eröffnet! Ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt mit Führungen, Musik und Performances von SEADs bodhi project gibt einen spannenden Einblick in das "neue" Mozarteum und die Arbeit der Stiftung Mozarteum. An diesem Tag werden auch die Mozart-Museen ein buntes Programm anbieten, das einlädt den vielfältigen Kosmos des großen Komponisten zu entdecken. Über allem steht das Motto: Mozart lebt! Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des "neuen" Mozarteums können SN-Card-Inhaber:innen gewinnen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 x 2 Plätze im Rahmen einer exklusiven Backstage-Tour durch das "neue" Mozarteum, am 26. Oktober um 15.00 Uhr.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 19. Oktober 2022.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozarteum.at

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner:innen werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

