Gassenhof - Genuss für alle Sinne im Südtiroler Ridnauntal

Eingebettet in das beschauliche Ridnauntal bei Sterzing liegt das Vier-Sterne-Superior Hotel Gassenhof auf 1.350 Metern Höhe.

Mit einmaligem Panoramablick über die beeindruckende Bergwelt der Stubaier Alpen verspricht der traditionsbewusste wie moderne Familienbetrieb eine Auszeit auf höchstem Niveau. Die Brüder Manni und Stefan Volgger und ihre Familien bieten ihren Gästen Genuss für alle Sinne. Die kulinarische Facette setzt auf Spezialitäten der Südtiroler Küche. Ein Augenmerk der Köche rund um Küchenchef Stefan Volgger liegt - im Sinne der gelebten Nachhaltigkeit - auf Saisonalität und lokalen Produkten.

Das Highlight im Gassenhof: die hauseigenen Gratznbrand-Schnäpse, das Gratznbräu-Bier, sowie der Gin Argintum und der selbstgebrannte Whiskey Mount Becher. Der vielleicht schönste Ort im Ridnauntal ist die Gassenloge mit ihren hohen Glasfronten und dem freien Blick über das ganze Tal. Im dazugehörigen Logen-Spa können Gäste im 20 Meter langen Infinity-Außenpool ihre Bahnen ziehen, in der Yoga Stube Körper und Geist in Einklang bringen, bei Massagen und Anwendungen Entspannung finden oder in Dampfbad und Sauna den Tag ausklingen lassen. Sportlicher Genuss kommt im Gassenhof auch nicht zu kurz. Neben Radfahren, Klettern und täglichen geführten Wanderungen im Sommer, bietet das Ridnauntal auch im Winter eine Vielzahl an sanften Sportmöglichkeiten, wie Schneeschuh- und Winterwandern, kostenloser Nutzung der Langlaufloipe mit Einstieg direkt am Hotel und Pisten durch das ganze Tal, oder Skifahren und Snowboarden in kleinen, familiären Skigebieten.

Kontakt & Infos:

Hotel Gassenhof

Untere Gasse 13

39040 Ratschings

Italien

Telefon: +39 0472 656209

E-Mail: info@gassenhof.com

www.gassenhof.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension (Termin nach Wahl und Absprache).