Achtsam im Einklang mit der Natur

Kraft tanken in einem seltenen Naturparadies, in Alleinlage - umgeben von Herzlichkeit, die ganz tief von Innen kommt: Im familiengeführten 4*S-Almwellness Resort Tuffbad. Wir verlosen einen Kurzurlaub in der wunderschönen Kärntner Bergwelt mit eigener Heilwasserquelle, Whirlpool in herrlicher Gebirgslandschaft und Kneippen im Indoor-Gebirgsbach!

Drei Kilometer entfernt von jeglicher Zivilisation im Kärntner Lesachtal, dem "naturbelassensten Tal Europas". Was für ein Refugium - umgeben von Wald, Wiesen, den Karnischen Alpen und den Dolomiten! Eine Heilquelle, vor 250 Jahren entdeckt, sorgt im Tuffbad für Wellness: Sie spendet Mineralwasser zum Trinken wie zum Schwimmen im Infinitypool, der weit hinausschaut ins Tal. Lust auf elf Saunen und Spa-Behandlungen auf höchstem Niveau? Auf Waldbaden, Yoga und Klangschalenmeditation? Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Wertschätzung bestimmen die Philosophie im Tuffbad. Gekrönt von der "Grünen Haube" und der Slow Food Travel Philosophie für fantasievolle Kulinarik mit Bodenhaftung. Hotelinfos:

****superior Almwellness Resort Tuffbad

Tuffbad 3

9654 St. Lorenzen

E-Mail: info@almwellness.com

Tel.: +43 4716 / 622

www.almwellness.com SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im 4-Sterne-superior Almwellness Resort Tuffbad (Kärnten) im Doppelzimmer inklusive Halbpension.

Firefox Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 19. Juli 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

