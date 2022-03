Das neue Programm bringt Ihnen mit bildgewaltigen Geschichten, inspirierenden Menschen und spektakulären Aufnahmen zurück ans Meer! Der einzigartige Filmevent für alle, die das Meer lieben - am 2. & 5. April live nur im Mozartkino Salzburg!

In STORM RIDE begleiten wir Boris Herrmann, der sich beim härtesten Yachtrennen der Welt den Lebenstraum von der Weltumsegelung erfüllt.

Erst 13 Jahre alt und dennoch schon mit allen Wassern gewaschen ist Shobe, Surferin aus Bangladesch und in diesem Jahr das Gesicht der Tour.

Eiskalt wird es bei INTO THE ICE und COLD WATER THERAPY und Unterwasserentdecker Laurent Ballesta stellt in THE DEEP MED eine Seite des Mittelmeeres vor, die wir alle so noch nie gesehen haben!

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Tickets für die "Ocean Film Tour Vol. 8" am 2. und 5. April 2022 um 20.15 Uhr im Mozartkino Salzburg - Termin frei wählbar!

Teilnahmeschluss ist Montag, 28. März 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

