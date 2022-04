Buchautorin Loretta Sage (Sandra Bullock) und das selbstverliebte Model Alan (Channing Tatum) müssen ein Team werden, um die Gefahren des Urwalds zu überleben und einen Schatz zu finden. "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" ist ab sofort den österreichischen Kinos zu sehen.

Die brillante, aber zurückgezogen lebende Autorin Loretta Sage (Sandra Bullock) hat ihre Karriere damit verbracht, in ihren beliebten Liebes- und Abenteuerromanen über exotische Orte zu schreiben - Held ihrer Geschichten, das gutaussehende Covermodel Alan (Channing Tatum), der auch im echten Leben seine Existenz der Verkörperung der Hauptfigur "Dash" gewidmet hat. Während sie auf Tournee ist, um ihr neues Buch mit Alan zu promoten, wird Loretta von einem exzentrischen Milliardär (Daniel Radcliffe) entführt, der hofft, dass sie ihn zum Schatz der antiken verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman führen kann. Alan will beweisen, dass er auch im echten Leben ein Held sein kann und nicht nur auf den Seiten ihrer Bücher, und macht sich auf den Weg, sie zu retten. Das ungleiche Paar findet sich schon bald inmitten eines wirklich unwirklichen Abenteuers in den Untiefen des Dschungels wieder, wobei die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit immer mehr zu verschwimmen scheinen. Werden die zwei es schaffen ein Team zu werden, um die Herausforderungen der Wildnis zu überleben und den antiken Schatz zu finden, bevor er für immer verloren ist?

Filminfos: www.constantinfilm.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Kinogutscheine für "The Lost City" (Vorstellung & Kino nach Wahl).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Montag, 2. Mai 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card