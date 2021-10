Ein rasanter Film über den Ausnahmesportler Franz Klammer startet am 28. Oktober in den österreichischen Kinos. Die Snowsports Academy und SN verlosen exklusiv zum Filmstart eine Skilehrer Anwärter-Ausbildung am Kitzsteinhorn!

Kurzinhalt:

Beim Abfahrtslauf der Olympischen Winterspiele 1976 ist der erst 22-jährige Franz Klammer im "Auge des Sturms". Seit der letzten Saison hat der charismatische Newcomer nahezu jeden Abfahrtslauf gewonnen. Der Druck von Presse und Öffentlichkeit sowie die Hoffnung einer ganzen Nation sind auf dem Höhepunkt. Sein Sponsor bedrängt ihn kurz vor dem Rennen, die Ausrüstung zu wechseln, das Wetter verschlechtert sich zusehends und seine größten Rivalen wissen, dass Franz mehr leisten muss, als keinen Fehler zu machen. Franz spürt, dass er seinen eigenen Weg finden muss und nur die Liebe seines Lebens ihm die Kraft dazu geben kann.

Es wird der Rennlauf seines Lebens. Filminfos & Trailer SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 x 2 Kinotickets für "KLAMMER - Chasing the Line"

(Kino und Vorstellungstermin nach Wahl) und 1 x Skilehrer Anwärter-Ausbildung beim Wiener Ski- und Snowboardlehrer Verband - Snowsports Academy im Wert von 1350 Euro am Kitzsteinhorn (10 Kurstage, Kurs- und Prüfungsgebühr, Skripten, 10 Tage Liftkarte, 11 Nächte Hotel inklusive Halbpension).

Firefox Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 7. November 2021. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

