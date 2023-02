Erleben Sie exklusiv als SN-Abonnent:in die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer live am Samstag, 18. Februar um 20 Uhr im Großen Festspielhaus Salzburg! Wir verlosen für das bereits ausverkaufte Konzert-Ereignis 4 x 2 Tickets!

Zum ersten Mal wird in diesem Konzert-Ereignis der brillante, deutschsprachige Film-Soundtrack mit den packenden Songs des gleichnamigen Musicalwelterfolges verbunden und mit stimmungsvollen Video-Eindrücken in Szene gesetzt.

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit 27 Jahren den weltweiten Erfolg des Zeichentrickfilms "Der König Der Löwen": Afrikanische Rhythmen und Klänge, gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Hinzu kommen die ergreifenden Hits von Sir Elton John: "Hakuna Matata", "Circle of Life" und "Can You Feel the Love Tonight", ...