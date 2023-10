Gratis zur SN-Generalprobe "Aida"

Das Salzburger Landestheater und die "Salzburger Nachrichten" verlosen 50 x 2 Tickets für die exklusive SN-Generalprobe von "Aida" von Giuseppe Verdi am Donnerstag, dem 2. November 2023 um 18 Uhr in der Felsenreitschule.

In der Neuinszenierung des Regisseurs Andreas Gergen träumt der ägyptische Feldherr Radamés, von einer idealisierten Welt, um den Sorgen des alltäglichen Lebens und dem gesellschaftlichen Leistungsdruck zu entfliehen. Und so träumt er sich Aida herbei, eine äthiopische Königstochter, die seine Sehnsucht nach Glückseligkeit verkörpert. Die Verbindung zu Aida erschwert die Beziehung zu Amneris, denn die Tochter des Pharao blickt voller Eifersucht auf Aida.

Im Zentrum des Dramas liegt der Konflikt zwischen verbotener persönlicher Liebe und Patriotismus, vergegenwärtigt durch das turbulente Liebesdreieck zwischen Aida, Radamés und Amneris sowie der Unmöglichkeit zwei so unterschiedliche Welten zueinander zu führen: die nüchterne, reale Welt und die exotisch, geheimnisvolle Welt auf der anderen Seite.

Als eine der gefragtesten Sopranistinnen in Portugal gibt Cristina Oliveira die Aida. Sie gewann bereits den Sonderpreis beim Internationalen Gesangswettbewerb Maria Malibran in Mailand und den 1. Preis des XIV. Estoril International Gesangswettbewerbs. Milen Bozhkov verkörperte die Figur des Radamés bereits in der Nationaloper Warschau. Die Rolle der Amneris gibt die Mezzosopranistin Oksana Volkova, die unter anderem am Royal Opera House, am Teatro Real Madrid und an der Mailänder Scala zu erleben war.

Musikdirektor Leslie Suganandarajah übernimmt die musikalische Leitung und dirigiert das Mozarteumorchester Salzburg. Andreas Gergen ist ein Experte für monumentale Musiktheaterproduktionen und setzte in der Felsenreitschule bereits "Carmen" und "Hair" in Szene. Die Premiere findet am 4. November 2023 statt.

