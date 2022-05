Das Salzburger Landestheater und die "Salzburger Nachrichten" verlosen 15 x 2 Tickets für die Vorstellung von "Cabaret" im Theaterzelt am 12. Juni.

"Cabaret" von John Kander ist seit Kurzem im Theaterzelt des Salzburger Landestheaters zu sehen. Inhalt: "Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret!" Wir sind mitten in Berlin, Ende der 20er Jahre, werden Teil der amüsiersüchtigen Metropole, die am Vorabend des Dritten Reiches auf dem Vulkan tanzt. Angezogen von der knisternden Atmosphäre der Großstadt reist der amerikanische Schriftsteller Clifford Bradshaw nach Berlin. Im Zug lernt er den sympathisch wirkenden Ernst Ludwig kennen, der ihm eine günstige Unterkunft in der Pension von Fräulein Schneider verschafft und ihn in die frivole Gesellschaft des Kit-Kat-Clubs einführt. Hier träumt die Sängerin Sally Bowles von einer großen Karriere, und Sally und Cliff hoffen, die Liebe auf den ersten Blick könne Bestand haben. Doch die Zeiten sind den privaten und beruflichen Plänen nicht gewogen: Als Steine in Schaufenster jüdischer Geschäfte fliegen, ist auch die späte Liebe zwischen Fräulein Schneider und dem Gemüsehändler Herrn Schulz in Gefahr. Cliff sieht die politische Gefahr deutlich und will mit Sally Deutschland verlassen, wohingegen Sally weiter von ihrer großen Karriere in Berlin träumt. Als sie das gemeinsame Kind abtreibt, hält den Amerikaner nichts mehr. Die Zurückbleibenden aber sehen einer ungewissen Zukunft entgegen.

Der Wechsel von großen öffentlichen Szenen und kleinen Privatsituationen gibt dem Stück seinen Atem. Die vom Ragtime und frühen Jazz inspirierte Musik Kanders sowie die durch Masteroff eingefügten revueartigen Nummern im Kit-Kat-Club, die die Handlung einrahmen, bilden eine Reminiszenz an die Musicals der 1920er Jahre.

Termine "Cabaret" im Theaterzelt des Salzburger Landestheater: 1., 8. und 12. Juni

SN-Card-Gewinnspiel:

Das Salzburger Landestheater und die "Salzburger Nachrichten" verlosen 15 x 2 Karten für "Cabaret" am Sonntag, den 12. Juni um 19.00 Uhr im Theaterzelt.

Teilnahmeschluss ist Montag, 6. Juni 2022.

Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Die Karten werden personalisiert und sind am Vorstellungstag an der Abendkasse erhältlich.

Informationen und Kontakt:

Theaterzelt am Parkplatz des Salzburger Messegeländes

Salzburger Landestheater

Schwarzstraße 22

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 15 12 - 222

