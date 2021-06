Komödiensommer. "Die kluge Närrin" im Schloss Porcia in Spittal an der Drau: 5 x 2 Tickets gewinnen.

Das Ensemble Porcia feiert heuer die 60. Spielzeit. Der Renaissance-Schlosshof wird zur einzigartigen Spielstätte. Mit der klugen Närrin von Lope de Vega begibt sich Prinzipalin Angelica Ladurner auf die Suche nach der Weisheit und blickt auf das Leben leibhaftig, humorvoll und voller sommerlicher Zwischentöne.

Zum Stück:

Wer ist klug und wer ist dumm? Und was ist dazwischen? Wo ist Weisheit und welche Sicht auf das Leben ist die richtige? Wenn wir alles ganz eins zu eins nehmen würden, was man uns sagt, dann hielte man uns schnell für dumm oder zumindest seltsam. Wenn wir immer ungeschminkt sagen würden, was wir denken, wären wir schnell draußen aus der sogenannten Gesellschaft. Zwei schöne Schwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: die eine ganz Verstand und die andere ganz Gefühl - hat sie keinen Verstand? Und natürlich ein Haufen junger Männer, alle Testosteron-gesteuert hinter jedem Weiberrock her, kampfesmutig und in ihrem Heldentum durchaus rührend. Dazu eine Schar skurriler Bedienter, die das Treiben der Reichen lustvoll kommentieren. Das pralle Leben zwischen Fechtkämpfen und Flamenco, voll innerer Glut angefeuert durch das Klatschen und Stampfen der Palmeros. Schneller und immer schneller - getrieben und geworfen im heißen Rhythmus der Gefühle.

Kontakt und weitere Informationen:

Verein Komödienspiele Porcia

Burgplatz 1

9800 Spittal an der Drau

Telefon: +43 4762 / 42020

E-Mail: info@ensemble-porcia.at

www.ensemble-porcia.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5x2 Tickets für "Die kluge Närrin" von Lope de Vega am Samstag, den 24. Juli 2021 um 17.00 Uhr im Schlosshof Porcia.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 7. Juli 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

