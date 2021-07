Komödiensommer: "Kalender Girls" im Schloss Porcia in Spittal: 5 x 2 Tickets gewinnen!

Das Ensemble Porcia feiert heuer die 60. Spielzeit. Der Renaissance-Schlosshof wird zur einzigartigen Spielstätte. Mit "Kalender Girls" von Tim Firth reflektieren Sie über das Alter und erfahren, warum die späte Lebensphase eine besonders prächtige sein kann. Ein garantiert leibhaftiges Theatererlebnis.

Zum Stück:

"Die Sonnenblume heißt nicht so, weil sie aussieht wie die Sonne, sondern weil sie der Sonne folgt. Den ganzen Tag folgt ihr Kopf der Sonnenreise über den Himmel. Wo immer Licht ist, egal wie schwach, diese Blumen werden es finden. Und die letzte Phase der Blume ist immer die prächtigste...und die Frauen von Yorkshire sind wie Sonnenblumen", so sagte John, der Mann von Annie, der nicht mehr da ist. Und das nehmen einige beherzte Damen - durchaus auch älteren Datums - eines Frauenvereines in einem winzigen Dorf in England zum Anlass, einen ganz besonderen Fotokalender für caritative Zwecke herauszugeben. Aufgrund der außergewöhnlichen Sujets wird der Kalender ein Erfolg. Ein Riesenerfolg. Ein Bombenerfolg. Denn auch Frauen können durchaus in einer späten Phase am prächtigsten sein. Und kunstvoll präsentiert ist Akt ja durchaus nicht einfach nur nackt.

Kontakt und weitere Informationen:

Ensemble Porcia

Burgplatz 1

9800 Spittal an der Drau

Telefon: +43 4762 / 42020

E-Mail: info@ensemble-porcia.at

www.ensemble-porcia.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5x2 Tickets für "Kalender Girls" von Tim Firth am Samstag, den 31. Juli 2021 um 17.00 Uhr im Schlosshof Porcia.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Montag, der 19. Juli 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

