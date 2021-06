Zahlreiche Aussteller präsentieren sich vom 2. bis 4. Juli 2021 im Stiegl-Gut Wildshut in Sankt Pantaleon (OÖ) mit ihren Produkten und Dienstleistungen und zeigen ein niveauvolles und vielseitiges Angebot, das von Pflanzen über Garteneinrichtungen, Kunsthandwerk und Wohn- sowie Gartenaccessoires bis zu Schmuck und Textil reicht.

Nach bereits fünf großen Verkaufsausstellungen in Österreich (in Bayern ist es bis heute leider nicht möglich), steht nun zwischen Burghausen und Laufen/Oberndorf die "Gartenlust im Stiegl-Gut" in der Gemeinde Sankt Pantaleon auf dem Programm. Es ist dies die erste Gartenausstellung im bayerischen/österreichischen Grenzgebiet zwischen Passau und Salzburg.

Ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm mit verschiedenen Vorträgen und musikalischer Umrahmung ergänzt das Angebotsspektrum.

Im Freien entfallen Personenerfassung, 3-G-Regel und Maskenpflicht. Es ist lediglich ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Soweit sich Stände in Innenräumen befinden, ist für diesen Bereich eine FFP2-Maskenpflicht gegeben.

Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Juli: 10-18 Uhr

Samstag, 3. Juli: 10-18 Uhr

Sonntag, 4. Juli: 10-18 Uhr

Ort:

Stiegl-Gut

Wildshut 8, 5120 Sankt Pantaleon

Tageskarte: 9 Euro pro Person. Dauerkarte: 12 Euro pro Person.

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tageskarten für die Veranstaltung "GartenLust" vom 2. bis 4. Juli 2021 im Stiegl-Gut in St. Pantaleon.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 30 Juni 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

