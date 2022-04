Die Erfolgsshow um Rocklegende Tina Turner kommt am Freitag, 22. April, um 20 Uhr in die Salzburgarena. Diese Hommage nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und zu den größten Hits einer der bedeutendsten Künstlerinnen.

Simply The Best" schildert mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben von Tina Turner: Von Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von "James Bond 007-Goldeneye" Mitte der 90er. Die "Tina Turner Story" ist eine Hommage an die Ausnahmekünstlerin, die ein halbes Jahrhundert Rock-Geschichte geprägt hat - mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Nummer 1-Hits und Chartplatzierungen wie "Simply The Best", "Private Dancer" oder "We Don´t Need Another Hero".

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 6 x 2 Tickets und 2 x 2 SN-VIP-Logen-Tickets.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 14. April 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

