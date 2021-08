"Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom" erzählt als Verfilmung einer wahren Geschichte, mit Naomi Watts in der Hauptrolle, von einer nach einem Unfall querschnittsgelähmten Frau, die durch eine Elster zurück ins Leben findet - ab 19. August nur im Kino!

Sam Bloom (Naomi Watts) führt mit ihrem Mann Cameron (Andrew Lincoln) und ihren drei Söhnen ein erfülltes, glückliches Leben in der Nähe von Sydney.

Sam und Cameron, verliebt wie am ersten Tag, verbringen ihre Tage voller Aktivität mit ihren Jungs an den traumhaften Stränden ihrer Heimat. Die Familie Bloom ist glücklich - bis eines Tages ein schrecklicher Unfall ihr Leben für immer verändert. Auf einer Urlaubsreise nach Thailand stürzt Sam schwer und ist fortan querschnittsgelähmt. Sam ist verzweifelt, hadert mit ihrem Schicksal. Es fällt ihr schwer neuen Lebensmut zu finden. Doch dann tritt Penguin in das Leben der Familie Bloom, eine kleine verletzte Elster, die ihr Sohn Noah mit nach Hause bringt. Zunächst wenig begeistert, ahnt Sam noch nicht, wie wichtig dieser kleine, fluguntüchtige Vogel für sie und ihre Familie werden wird. Dennoch sorgt sie für den Vogel und pflegt ihn gesund. Langsam beginnt Sam, Parallelen zwischen ihrer Lebenssituation und dem Schicksal des Tieres zu spüren. Und so wie der kleine Vogel Stärke und Lebenswillen zeigt, so beginnt auch für Sam und ihre Familie der Weg in ein neues Leben…



Filminfos: https://constantinfilm.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Filmstart von "Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom" werden drei Packages mit folgendem Inhalt verlost:

Glasses Cases von IPHORIA

Buch zum Film

2 Kinogutscheine



Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 22. August 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

