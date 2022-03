Am Sonntag, 13. März, kämpft der EC Red Bull Salzburg um 16.30 Uhr in der Eisarena Salzburg im Play-off-Viertelfinale um den Aufstieg in die nächste Runde (der Gegner wird noch ermittelt). Wir verlosen 30 x 2 Tickets!

SN/ec red bull salzburg Seien Sie beim Play-Off-Viertelfinale des EC Red Bull Salzburg am 13. März live dabei!

Die Fans dürfen sich auf ein packendes Eishockeyspiel freuen! SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 30 x 2 Karten für das Play-off-Viertelfinale des EC Red Bull Salzburg am Sonntag, 13. März 2022, um 16.30 Uhr in der Eisarena Salzburg. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 9. März 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.