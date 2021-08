Seit 5. August kann die Kultmarke NURI auf eine ganz besondere Art und Weise entdeckt werden. Donnerstags öffnet der NURI-Shop in der Wiener Herrengasse für private Verkostungen.

Bei einer Verkostung im neuen NURI-Shop in der Wiener Herrengasse lernen die Teilnehmer NURI in all seinen Facetten kennen.

Die Lieblingsprodukte können anschließend gleich noch eingekauft werden, denn: am selben Abend gibt es 10% auf den gesamten Einkauf.

Die Verkostungen finden immer donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr für Gruppen von bis zu 6 Personen statt. Inkludiert ist neben der privaten Verkostung auch eine Getränkebegleitung mit ausgewählten portugiesischen Weinen.

Das Angebot ist nur nach Voranmeldung mindestens drei Tage im Voraus unter shop@nuri.co.at buchbar.

Hier geht's zum Shop

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost wird exklusiv ein Verkostungspackage im Wert von 180 Euro für 6 Personen (Termin nach Wahl).



Teilnahmeschluss ist Freitag, 27. August 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

