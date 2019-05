Gewinnspiel: "Rocketman"

Unter der Regie von Dexter Fletcher bringt "Rocketman" die bisher unerzählte Geschichte dieser faszinierenden Persönlichkeit am 30. Mai auf die große Leinwand.

ROCKETMAN ist der erste Film über das wechselhafte Leben und die Karriere von Elton John. Kongenial übernimmt Taron Egerton ("Kingsman: The Golden Circle", "Robin Hood") die Rolle des jungen Elton, der als Ausnahmetalent an der Royal Academy of Music begann und sich zur weltbekannten Musik-Ikone hocharbeitete.

Unter der Regie von Dexter Fletcher ("Eddie The Eagle", "Bohemian Rhapsody"), und nach einem Drehbuch von Lee Hall ("Billy Elliot - I Will Dance") bringt ROCKETMAN die bisher unerzählte Geschichte dieser faszinierenden Persönlichkeit auf die große Leinwand. Gegen den Willen seines Vaters und geplagt von Selbstzweifel, verfolgt der junge Musiker den Traum von einer Musikkarriere, bis er schließlich zur Inspiration für Millionen wird. Alle Songs im Film werden von den Schauspielern gesungen und nahtlos in das fantastische Rock-'n'-Roll-Biopic eingebunden.

Als Elton Johns Songwriting-Partner Bernie Taupin ist Jamie Bell ("Billy Elliot - I Will Dance") zu sehen, seine Mutter Sheila wird von Bryce Dallas Howard ("Jurassic World: Das gefallene Königreich") gespielt, die Rolle von Johns langjährigem Manager John Reid übernimmt Richard Madden ("Game Of Thrones").

Filmstart ist am Donnerstag, 30. Mai 2019.

Infos & Trailer

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 8 x 2 Tickets für den Film "Rocketman" (Kino & Vorstellung nach Wahl).





Teilnahmeschluss ist Montag, der 3. Juni 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN