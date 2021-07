Tennisfans aufgepasst! Vom Sonntag, 4., bis Sonntag, 11. Juli, wird Anif Schauplatz eines internationalen Tennisturniers auf höchster Challenger-Ebene sein. Verlost werden exklusiv 3 x 2 VIP-Tickets für das Finale!

Nach längerer Abstinenz vom Spitzentennis in Salzburg sehnen viele Zuschauer dieses Turnier bereits herbei! Möglicherweise wird Filip Krajinovic, Nr. 43 im ATP-Ranking, noch kurzfristig in Salzburg-Anif mit dabei sein. Ansonsten wird die Setzliste von Yoshihito Nishikoa, der derzeitigen Nummer 57 der ATP-Weltrangliste, angeführt - gefolgt von Spielern, die an den Top 100 schnuppern. Publikumsliebling Dustin Brown aus Deutschland wird an der Seite seines Partners Tristan-Samuel Weissborn (Ö) im Doppel aufschlagen.

Ein herzlicher Dank gilt unter anderem folgenden Sponsoren, die den Event erst möglich gemacht haben: Land Salzburg, mystaff, Sheraton Grand Salzburg, Der Kaiserhof in Anif, Sonnleitner 100% Auto.

Kartenbestellungen & Infos:

www.salzburg-open.com

Tel.: +43 664 / 63 76 786

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 3 x 2 VIP-Tickets fürs Finale der "Salzburg Tennis Open" in Anif am Sonntag, 11. Juli 2021.

Mit einem VIP-Ticket genießen Sie nicht nur die Spiele, sondern auch das stilvolle Ambiente abseits des Courts im exklusiven VIP-Bereich. In gemütlicher Runde plaudern Sie mit Freunden, pflegen Ihre Kontakte und können sich nebenbei kulinarisch verwöhnen lassen.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 6. Juli 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card