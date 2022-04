Von 22. bis 23. April findet am Residenz- und Domplatz wieder der beliebte Salzburger Radfrühling statt. Über 1.500 Räder suchen einen neuen Besitzer.

Am Residenz- und Domplatz präsentiert sich den Salzburgern am Freitag, 22. und Samstag, 23. April ein breites Spektrum an Ausstellern, Unterhaltung und Testmöglichkeiten. Der größte mobile Pumptrack Österreichs lädt Alt und Jung zum Ausprobieren ein. Egal ob Lastenrad, Downhill-Bike oder die neuesten E-Bikes - die Salzburger Fahrradhändler laden zum Testen ein und bieten eine breite Auswahl an verschiedenen Fahrradmarken. Die Radbörse der Arbeiterkammer Salzburg ist und bleibt ein Fixpunkt. Über 1500 Räder suchen an den zwei Festival-Tagen einen neuen Besitzer. Und natürlich warten noch viele weitere Highlights auf die Besucher!

SN-Card-Gewinnspiel:

Kommen Sie mit Ihrem Kaufbeleg zum SN-Stand auf dem Residenzplatz und machen Sie beim "Geld-zurück-Gewinnspiel" mit. Mit etwas Glück erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis Ihres gerade gekauften Drahtesels zurück.

Mehr Infos:

www.radinfo.at

