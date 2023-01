"Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team" ist ein Actionkino-Highlight mit Fernweh-Faktor. Explosionen, Faustkämpfe und Wortgefechte unter Palmen - Megastar Jennifer Lopez und Josh Duhamel ziehen in dieser Action-Komödie alle Register - ab 19. Jänner nur im Kino!

Diesen Tag werden Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel) nicht so schnell vergessen… Für ihre geplante Hochzeit vor Traumkulisse fliegen die beiden mit ihren recht eigenwilligen Familien auf die Philippinen. Während sich die Angehörigen unter Palmen schon bald in Disharmonie üben, taucht ausgerechnet auch noch Darcys Ex Sean (Lenny Kravitz) auf. Der Familiensegen hängt schief und das Paar bekommt kalte Füße. Als wäre das nicht genug, werden die Partygäste plötzlich als Geisel genommen. Jetzt liegt es an Darcy und Tom, alle zu retten - wenn sie sich vorher nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.

SHOTGUN WEDDING - EIN KNALLHARTES TEAM - Ab 19. Jänner 2023 nur im Kino!

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Filmstart von "Shotgun Wedding - ein knallhartes Team" werden 2 x hochwertiges Erinnerungsalbum von arsEdition und 2 x 2 Kinogutscheine (Kino und Vorstellungstermin nach Wahl) verlost.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 22. Jänner 2023.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

