Raus aus Home-Schooling und Home-Office, rein ins Leben, heißt es ab sofort auch mit dem erweiterten Sortiment von suchard express. Kakaofans können ihren Lieblingskakao nun auch unterwegs genießen. In zwei neuen praktischen Verpackungen und Größen, die garantiert für schokoladige Genussmomente sorgen.

Suchard Express ist immer für einen Trink-Genussmoment gut und begeistert jetzt mit neuen Portionsgrößen. Die praktischen, hygienischen Trinkkakao-Portionspackungen sind der ideale Begleiter im Büro, im Urlaub oder unterwegs - jetzt auch in Kapselform für die Dolce Gusto® Maschine erhältlich. Cremiger Kakaogenuss klappt so auf Knopfdruck.

Die neuen suchard express Kapseln für Dolce Gusto® (256 g) sind zu einem UVP von 5,69 Euro, die neuen Sticks in der 10er-Packung (145 g) bei Billa und Billa Plus um 2,29 Euro (UVP) erhältlich. In der Großpackung zu 100 Stück (1.450 g) gibt es die Sticks ab sofort zu einem UVP von 16,99 Euro im Großhandel.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden drei Packages mit einem nachhaltigen To-go-Becher, den neuen Suchard Express Sticks und einem süßen Gläschen mit Mini-Marshmallows.



Teilnahmeschluss ist der Dienstag, der 26. Oktober 2021.

Über die SN-Card