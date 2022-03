Einzigartige Wintersport-Erlebnisse in Salzburgs größtem Skivergnügen erleben: Abonnieren Sie jetzt den SN-Card-Newsletter und gewinnen Sie eine sportliche Auszeit in Salzburgs schönsten Skiorten!

Im Winter locken im höchstgelegenen Skigebiet der Salzburger Sportwelt in Zauchensee-Flachauwinkl schneesichere Skipisten, die mit modernen Bahnen und Liften erschlossen sind, gemütliche Skihütten und viele Highlights für Anfänger, Genießer und Könner. Und das Beste: Die familienfreundliche Urlaubsregion im Salzburger Land ist über die Tauernautobahn A10 direkt und ohne Umwege erreichbar. Infos: www.zauchensee.at

Winter in Ski amadé: Eine Skiwelt, die sich über zwei Bundesländer (Steiermark und Salzburg) erstreckt, bestens präparierte Pisten, Abfahrten für alle Könnerstufen, fünf Regionen und 25 Skiorte. All das macht das Skivergnügen in Ski amadé so einzigartig.

Infos: www.skiamade.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden vier Tagesskikarten für das Skiparadies Zauchensee-Flachauwinkl und fünf Tagesskikarten für Ski amadé (einlösbar in der Ski-Saison 2021/22).

So einfach geht die Teilnahme:

Beantworten Sie die Gewinnspielfrage im Formular nachstehend richtig und stimmen Sie der Newsletter-Anmeldung zu.

Hinweis: Sollten Sie bereits im SN-Card-Newsletter Verteiler sein, werden Sie nicht doppelt registriert. Der Newsletter am Donnerstag informiert Sie über die aktuellsten SN-Card-Vorteile und Gewinnspiele der Woche - bleiben Sie informiert!

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 20. März 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

