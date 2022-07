Brad Pitt spielt die Hauptrolle als Laybug in diesem starbesetzten und temporeichen Action-Thriller unter der Regie von Action-Spezialist David Leitch ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Deadpool 2") - ab 4. August nur im Kino!

Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt - die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt - und Ladybug muss einen Weg finden, wie er ihn verlassen kann.

Unter der Regie von David Leitch ("Deadpool 2") ist die Endstation erst der Anfang, in dieser wilden, atemlosen Non-Stop-Fahrt durch das moderne Japan.

Kinostart ist am Donnerstag, 4. August 2022.

Mehr Infos: www.sonypictures.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Kinogutscheine für "Bullet Train" (Vorstellung und Kino nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 3. August 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

