50 Acts in 20 Locations in Salzburg Stadt. Das neue junge Kulturfestival "5020 Festival" findet heuer zum ersten Mal an den fünf Juli-Wochenenden statt und begeistert mit Livemusik, DJ-Sessions, Poetry Slams, Diskussionsrunden, Clubbings, Ausstellungen und Workshops.

Dieser Sommer wird "wyld"! So lautet das Motto des neuen jungen Kulturfestivals "5020 Festival". Dieses wird an fünf langen Wochenenden im Juli 2022 an verschiedensten Orten in der Stadt stattfinden.

Die Postleitzahl ist Programm: 50 Veranstaltungen an 20 Spielstätten sollen die Stadt Salzburg in die Klänge elektronischer Musik und den Bann bildender Kunst ziehen. Richard Dorfmeister, Klangkarussell und Mynth zählen zu den namhaftesten Künstlern und Bands, mit Leon Löwentraut wird ein technoaffiner Jungstar der deutschen Kunstszene in Salzburg ausstellen.

Nach dem Vorbild der Unite Parade aus den frühen 2000er-Jahren rollen am Samstag, 2. Juli, ab 14 Uhr Wagen mit Tanzwilligen und DJs durch die Straßen und beschallen die Stadt mit elektronischer Musik, um wie damals ein wichtiges Zeichen für eine bunte und gleichberechtigte Gesellschaft zu setzen.

Infos & Tickets: www.5020festival.at

