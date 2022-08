Mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für eine Vorstellung des Classic Circus Berlin in Zell am See.

Noch bis 28. August lädt der Classic Circus Berlin kleine und große Besucher zur perfekten Ferien-Unterhaltung ins Zirkuszelt ein. Es wird ein vielfältiges Programm geboten! Ort: Parkplatz Areitbahn in Zell am See Termine:

noch bis 28. August 2022

Vorstellungen: täglich um 17.00 Uhr und Sonntag, 28. August nur um 11.00 Uhr

Dienstags spielfrei Kartenvorverkauf täglich von 11.00 bis 12.00 Uhr bzw. eine Stunde vor Spielbeginn (außer dienstags) Weitere Informationen unter:+43 681 / 205 89 576 SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden jeweils 10 x 2 Tickets für eine Vorstellung nach Wahl (bis 28. August 2022). Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Montag, der 15. August 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.